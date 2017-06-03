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    Александр Головин: «С удовольствием поиграл бы в Англии, но моя мечта – «Реал»

    Теги ЦСКА Челси Премьер-лига Россия премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания Александр Головин

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин прокомментировал информацию об интересе к себе со стороны «Челси».

    - Как отнеслись к проскочившей недавно в СМИ информации, что вами интересуется «Челси»?

    - Не придал ей никакого значения.

    - Между тем Василий Березуцкий сказал в интервью, что вы не затерялись бы и в «Челси»?

    - Приятно, конечно, такое слышать, особенно от Васи, но мне пока туда рано.

    - Тем более, что там царит ваш идеал Канте…

    - Идеал-идеалом, но если бы я вдруг оказался с ним в одной команде, сделал бы все, чтобы превзойти Нголо.

    - Английский чемпионат — ваша мечта?

    - С удовольствием бы попробовал свои силы там, но мечта у меня одна еще с 6 лет – «Реал», — сказал Головин.

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