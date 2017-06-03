Полузащитник ЦСКА Александр Головин прокомментировал информацию об интересе к себе со стороны .

- Как отнеслись к проскочившей недавно в СМИ информации, что вами интересуется «Челси»?

- Не придал ей никакого значения.

- Между тем Василий Березуцкий сказал в интервью, что вы не затерялись бы и в «Челси»?

- Приятно, конечно, такое слышать, особенно от Васи, но мне пока туда рано.

- Тем более, что там царит ваш идеал Канте…

- Идеал-идеалом, но если бы я вдруг оказался с ним в одной команде, сделал бы все, чтобы превзойти Нголо.

- Английский чемпионат — ваша мечта?

- С удовольствием бы попробовал свои силы там, но мечта у меня одна еще с 6 лет – , — сказал Головин.

Роман Бабаев: «Интерес «Челси» к Головину – фейк»