Александр Головин: «С удовольствием поиграл бы в Англии, но моя мечта – «Реал»
Полузащитник ЦСКА Александр Головин прокомментировал информацию об интересе к себе со стороны «Челси».
- Как отнеслись к проскочившей недавно в СМИ информации, что вами интересуется «Челси»?
- Не придал ей никакого значения.
- Между тем Василий Березуцкий сказал в интервью, что вы не затерялись бы и в «Челси»?
- Приятно, конечно, такое слышать, особенно от Васи, но мне пока туда рано.
- Тем более, что там царит ваш идеал Канте…
- Идеал-идеалом, но если бы я вдруг оказался с ним в одной команде, сделал бы все, чтобы превзойти Нголо.
- Английский чемпионат — ваша мечта?
- С удовольствием бы попробовал свои силы там, но мечта у меня одна еще с 6 лет – «Реал», — сказал Головин.
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