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    «Ювентус» согласовал трансфер Шченсного с «Арсеналом» за 16 млн евро

    Теги Рома Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал возможные трансферы Наполи Рамон Родригес Мончи Войчех Шченсны

    Голкипер Войчех Шчесны, скорее всего, продолжит карьеру в «Ювентусе».

    Туринский клуб согласовал трансфер поляка с «Арсеналом» за 16 миллионов евро. Условия контракта с Шченсным также согласованы – он подпишет 4-летний контракт с годичной зарплатой в размере 4 миллионов евро.

    Ради перехода в «Ювентус» Шченсны отказался от трансфера в «Наполи», который был в нем заинтересован.

    Последние два года польский вратарь выступал на правах аренды за «Рому», однако римляне с приходом спортивного директора Рамона Мончи отказались выкупать его у «Арсенала».

    Изучить подробную статистику 27-летнего Шченсного можно здесь.

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