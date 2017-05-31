Алишер Усманов: «Без должной поддержки руководства наследие Венгера в «Арсенале» может быть запятнано»
Российский миллиардер Алишер Усманов, акционер «Арсенала» Алишер Усманов прокомментировал решение клуба продлить контракт с Арсеном Венгером.
«Я доволен тем, что Арсен Венгер продолжит работу с «Арсеналом» в ближайшие два года, так как это один из лучших тренеров Европы.
Теперь очень важно, чтобы он получил полную поддержку от руководства и крупнейшего акционера клуба.
У него есть отличная возможность добиться с командой успеха, которого заслуживают болельщики, и наследия, которого заслуживает его долгосрочный вклад в клуб.
Но без должной поддержки руководства есть серьезный риск, что наследие Венгера в «Арсенале» будет запятнано.
Если поддержки не будет, мы готовы выступить и приложить все усилия, чтобы добиться успеха на поле и за его пределами», – сказал Усманов.
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