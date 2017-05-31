«Бизнес Online»: сын Минтимера Шаймиева станет президентом «Рубина»
Новым президентом «Рубина» станет Радик Шаймиев, младший сын первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, сообщает «Бизнес Online».
52-летнему Шаймиеву принадлежит 11% ГК «ТАИФ», которая сегодня стала единоличным руководителем «Рубина». Клуб покинул президент Ильсур Метшин.
Сообщалось, что «ТАИФ» намерен вернуть в Казань Курбана Бердыева. «Р-Спорт» утверждает, что президентом «Рубина» станет именно Бердыев.
Впрочем, фактически руководить клубом будет именно туркменский специалист.
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