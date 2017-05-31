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    Алексис Санчес хочет перейти в «Баварию», Озил – уйти через год свободным агентом

    Теги Бавария Месут Озил Алексис Санчес премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы

    Два ведущих полузащитника «Арсенала» Алексис Санчес и Месут Озил, которые летом 2018 года могут стать свободными агентами, не намерены продлевать контракты.

    Такое решение чилиец и немец приняли, несмотря на то, что лондонцы готовы увеличить им зарплату до 280 тысяч фунтов в неделю, а главный тренер команды Арсен Венгер заключит новое 2-летнее соглашение.

    Сообщается, что Санчес планирует перейти в ближайшее время в «Баварию», а Озил – покинуть «Арсенал» через год по свободному трансферу.

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