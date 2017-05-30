Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Маурисио дос Сантос: «Я бы сам очень хотел спросить у Карреры, почему он отказался от меня»

    Теги Спартак Лацио Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Массимо Каррера Маурисио дос Сантос

    Защитник «Лацио» Маурисио дос Сантос, который находился в аренде у «Спартака» рассказал, что может продолжить карьеру в России.

    – Есть вероятность, что останусь в России. Некоторые клубы РФПЛ интересуются мною. Мой агент ведет переговоры. Вообще, у меня контракт с «Лацио» еще на два с половиной года. Я бы не хотел снова уходить в аренду. Если только какой-то клуб выкупит меня, то я перевез бы семью. Кто знает, может быть, бог оставит меня в России еще на долгое время.

    Попрощался с командой после матча «Арсенал» – «Спартак». Я ненавижу прощания. У меня ведь появилось столько друзей: Боккетти, Фернандо, Зе Луиш, Квинси, Ребров, Глушаков и все-все остальные – отличные ребята!

    – У вас совсем нет понимания, почему Каррера от вас отказался?

    – Я этого не понял. Я помогал команде во всех матчах, где меня использовали. Не знаю, расстались ли со мной по решению тренера или директоров. Мой агент сказал, что президент и директоры «Спартака» хотели меня сохранить, но Каррера захотел иначе. Думаю, что так оно и было. Уважаю решение тренера, но ухожу с поднятой головой. Я делал всё, чтобы «Спартак» стал чемпионом.

    К концу чемпионата мне стало очень грустно. Уже понимал, что не останусь в «Спартаке», и проблема не в том, как я играю или как себя веду. Вероятно, дело в других ситуациях, которые оказались в голове у тренера.

    – О каких ситуациях вы говорите?

    – Вообще не представляю. Я каждый день тренировался больше других: первым появлялся на поле, последним уходил. Я посвящал себя футболу, поддерживал партнёров, всячески помогал. Честно говоря, я бы сам очень хотел спросить у Карреры, почему он отказался от меня, – сказал Маурисио.

    Бразилец провел вторую половину минувшего сезона в московском клубе на правах аренды. Маурисио сыграл в 10 матчах и забил один гол. Подробную статистику его выступлений можно посмотреть здесь.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться