Защитник «Лацио» Маурисио дос Сантос, который находился в аренде у рассказал, что может продолжить карьеру в России.

– Есть вероятность, что останусь в России. Некоторые клубы РФПЛ интересуются мною. Мой агент ведет переговоры. Вообще, у меня контракт с еще на два с половиной года. Я бы не хотел снова уходить в аренду. Если только какой-то клуб выкупит меня, то я перевез бы семью. Кто знает, может быть, бог оставит меня в России еще на долгое время.

Попрощался с командой после матча «Арсенал» – «Спартак». Я ненавижу прощания. У меня ведь появилось столько друзей: Боккетти, Фернандо, Зе Луиш, Квинси, Ребров, Глушаков и все-все остальные – отличные ребята!

– У вас совсем нет понимания, почему Каррера от вас отказался?

– Я этого не понял. Я помогал команде во всех матчах, где меня использовали. Не знаю, расстались ли со мной по решению тренера или директоров. Мой агент сказал, что президент и директоры «Спартака» хотели меня сохранить, но Каррера захотел иначе. Думаю, что так оно и было. Уважаю решение тренера, но ухожу с поднятой головой. Я делал всё, чтобы «Спартак» стал чемпионом.

К концу чемпионата мне стало очень грустно. Уже понимал, что не останусь в «Спартаке», и проблема не в том, как я играю или как себя веду. Вероятно, дело в других ситуациях, которые оказались в голове у тренера.

– О каких ситуациях вы говорите?

– Вообще не представляю. Я каждый день тренировался больше других: первым появлялся на поле, последним уходил. Я посвящал себя футболу, поддерживал партнёров, всячески помогал. Честно говоря, я бы сам очень хотел спросить у Карреры, почему он отказался от меня, – сказал Маурисио.

Бразилец провел вторую половину минувшего сезона в московском клубе на правах аренды. Маурисио сыграл в 10 матчах и забил один гол. Подробную статистику его выступлений можно посмотреть здесь.