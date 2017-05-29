«Чита» не подала заявку на лицензию ФНЛ, «Луч-Энергия», скорее всего, останется в лиге

«Чита», выигравшая зону «Восток» второго дивизиона, скорее всего, не примет участия в следующем сезоне ФНЛ.

Клуб не подал заявку на лицензию ФНЛ, утверждает начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин.

«Футбольный клуб «Чита» не принял предложение пройти в установленные сроки процедуру лицензирования, заявку на получение лицензии он не подавал.

Он был заранее извещен [о сроках], его представители приглашались на семинары, соответствующая переписка с руководителями клуба у нас есть. Однако клуб не изъявил желания принять участие в данных мероприятиях.

На данный момент законных путей для участия в чемпионате ФНЛ у «Читы» нет. Все сроки по прохождению процедуры лицензирования футбольных клубов для участия в РФПЛ или ФНЛ прошли», – сказал Летин.

Президент ФНЛ Игорь Ефремов также подтвердил эту информацию.

«Нет ни одного документа, который мог бы говорить о том, что выступление «Читы» в первенстве ФНЛ сезона-2017/18 возможно. Если «Чита» не будет участвовать в ФНЛ, то, согласно нашему регламенту, шанс остаться в лиге получит команда, занявшая в недавно завершившемся чемпионате 16-е место.

Если она откажется, то шанс появится у 17-й команды, затем, если вновь последует отказ, у 18-й, потом у 19-й, 20-й. 16-м в завершившемся чемпионате стал , который пока не получил лицензию, но, насколько мне известно, подал документы, которые будут рассмотрены на заседании апелляционного комитета по лицензированию во вторник.

Также на заседании будут рассмотрены документы других клубов, которые должны выступить в ФНЛ, исходя из спортивной составляющей, – «Томи», «Кубани», «Факела». По итогам заседания апелляционного комитета будет понятно, кто сможет выступить в первенстве сезона-2017/18, а кто – нет. Решение будет принято после того, как результаты заседания будут обнародованы официально», – сказал Ефремов.

Отметим, что победитель зоны «Восток» второй год подряд не подает заявку на участие в ФНЛ. В прошлом году от участия отказалась «Смена» из Комсомольска-на-Амуре.