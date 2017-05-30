Бундеслига впервые за 27 лет не стала самой результативным чемпионатом среди топ-5 лиг Европы, серия А возглавила рейтинг

Итальянский чемпионат стал в среднем самым результативным по итогам сезона-2016/17 среди топ-5 европейских первенств.

В среднем в серии А забивали 2,96 мячей за игру. Чуть ниже данный показатель в испанской примере – 2,94.

Немецкая бундеслига впервые за 27 лет не возглавила рейтинг по средней результативности и заняла третье место – 2,87 голов за матч.

Далее идут английская премьер-лига (2,8) и французская лига 1 (2,61).