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    Бундеслига впервые за 27 лет не стала самой результативным чемпионатом среди топ-5 лиг Европы, серия А возглавила рейтинг

    Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия примера Испания

    Итальянский чемпионат стал в среднем самым результативным по итогам сезона-2016/17 среди топ-5 европейских первенств.

    В среднем в серии А забивали 2,96 мячей за игру. Чуть ниже данный показатель в испанской примере – 2,94.

    Немецкая бундеслига впервые за 27 лет не возглавила рейтинг по средней результативности и заняла третье место – 2,87 голов за матч.

    Далее идут английская премьер-лига (2,8) и французская лига 1 (2,61).

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