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    Определились все клубы, которые напрямую попали в группу ЛЧ

    Теги Спартак Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ Монако Рома Манчестер Юнайтед Челси Шахтер Порту Бенфика Фейеноорд Ювентус Манчестер Сити Барселона Реал Мадрид Атлетико Андерлехт Базель Бешикташ Лига чемпионов Тоттенхэм РБ Лейпциг

    Стали известны все 22 клуба, которые получили прямые путевки в групповой этап Лиги чемпионов-2017/18.

    Испания: «Реал», «Барселона», «Атлетико»
    Германия: «Бавария», «РБ Лейпциг», «Боруссия» Дортмунд
    Англия: «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» 
    Италия: «Ювентус», «Рома»
    Франция: «Монако», «ПСЖ»
    Португалия: «Бенфика», «Порту» 
    Россия: «Спартак»
    Украина: «Шахтер»
    Бельгия: «Андерлехт»
    Турция: «Бешикташ» 
    Швейцария: «Базель»
    Голландия: «Фейеноорд»

    Еще десять участников определятся в квалификации. 

    Напомним, что «Спартак» попал в первую корзину вместе с «Челси», «Реалом», «Баварией», «Ювентусом», «Монако», «Бенфикой» и «Шахтером».

    Групповой турнир стартует 12 сентября, а завершится 6 декабря. Жеребьевка этого этапа состоится 24 августа в Монако.

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