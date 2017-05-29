Определились все клубы, которые напрямую попали в группу ЛЧ

Стали известны все 22 клуба, которые получили прямые путевки в групповой этап Лиги чемпионов-2017/18.

Испания: , «Барселона», «Атлетико»

Германия: «Бавария», «РБ Лейпциг», «Боруссия» Дортмунд

Англия: «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед»

Италия: , «Рома»

Франция: «Монако», «ПСЖ»

Португалия: «Бенфика», «Порту»

Россия:

Украина: «Шахтер»

Бельгия: «Андерлехт»

Турция: «Бешикташ»

Швейцария: «Базель»

Голландия: «Фейеноорд»

Еще десять участников определятся в квалификации.

Напомним, что «Спартак» попал в первую корзину вместе с , , «Баварией», , «Монако», «Бенфикой» и «Шахтером».

Групповой турнир стартует 12 сентября, а завершится 6 декабря. Жеребьевка этого этапа состоится 24 августа в Монако.