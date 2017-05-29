Определились все клубы, которые напрямую попали в группу ЛЧ
Стали известны все 22 клуба, которые получили прямые путевки в групповой этап Лиги чемпионов-2017/18.
Испания: «Реал», «Барселона», «Атлетико»
Германия: «Бавария», «РБ Лейпциг», «Боруссия» Дортмунд
Англия: «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед»
Италия: «Ювентус», «Рома»
Франция: «Монако», «ПСЖ»
Португалия: «Бенфика», «Порту»
Россия: «Спартак»
Украина: «Шахтер»
Бельгия: «Андерлехт»
Турция: «Бешикташ»
Швейцария: «Базель»
Голландия: «Фейеноорд»
Еще десять участников определятся в квалификации.
Напомним, что «Спартак» попал в первую корзину вместе с «Челси», «Реалом», «Баварией», «Ювентусом», «Монако», «Бенфикой» и «Шахтером».
Групповой турнир стартует 12 сентября, а завершится 6 декабря. Жеребьевка этого этапа состоится 24 августа в Монако.
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