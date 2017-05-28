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    Чемпионат России. Ответные стыковые матчи. «Оренбург» примет СКА, «Арсенал» против «Енисея»

    Теги Премьер-лига Россия результаты ФНЛ СКА Хабаровск Енисей Арсенал Тула Оренбург

    В ответных стыковых матчах за право выступать в следующем сезоне в РФПЛ «Оренбург» сыграет дома с хабаровским СКА, а тульский «Арсенал» – с  «Енисеем».

    Чемпионат России

    Стыковые игры

    Ответные матчи

    Оренбург – СКА Хабаровск
    Дата проведения
    28 мая, 15.00, «Газовик»
    превью матча текстовый онлайн статистика

    Первый матч – 0:0.

    Арсенал Тула – Енисей
    Дата проведения
    28 мая, 18.00, «Арсенал»
    превью матча текстовый онлайн статистика

    Первый матч – 1:2.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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