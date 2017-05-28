Чемпионат России. Ответные стыковые матчи. «Оренбург» примет СКА, «Арсенал» против «Енисея»
В ответных стыковых матчах за право выступать в следующем сезоне в РФПЛ «Оренбург» сыграет дома с хабаровским СКА, а тульский «Арсенал» – с «Енисеем».
Чемпионат России
Стыковые игры
Ответные матчи
- Дата проведения
- 28 мая, 15.00, «Газовик»
Первый матч – 0:0.
- Дата проведения
- 28 мая, 18.00, «Арсенал»
Первый матч – 1:2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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