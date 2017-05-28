В ответных стыковых матчах за право выступать в следующем сезоне в РФПЛ «Оренбург» сыграет дома с хабаровским СКА, а тульский «Арсенал» – с «Енисеем».

Чемпионат России

Стыковые игры

Ответные матчи

Первый матч – 0:0.

Первый матч – 1:2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.