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    Луис Энрике: «Месси во всех смыслах представитель внеземной цивилизации»

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания Кубок Испании Луис Энрике

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после победы над «Алавесом» (3:1) в финале Кубка Испании отметил игру Лионеля Месси.

    «Месси во всех смыслах представитель внеземной цивилизации. Мне очень повезло, что я смог наслаждаться лучшей или одной из лучших его версий.

    Он без сомнений номер один. Для этого ты должен контролировать все аспекты своей игры и быть сильным физически.

    Он внимательно следит за своим состоянием. В дальнейшем от него можно еще много чего ожидать», – сказал Энрике.

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