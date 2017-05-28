Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после победы над «Алавесом» (3:1) в финале Кубка Испании отметил игру Лионеля Месси.

«Месси во всех смыслах представитель внеземной цивилизации. Мне очень повезло, что я смог наслаждаться лучшей или одной из лучших его версий.

Он без сомнений номер один. Для этого ты должен контролировать все аспекты своей игры и быть сильным физически.

Он внимательно следит за своим состоянием. В дальнейшем от него можно еще много чего ожидать», – сказал Энрике.