Луис Энрике: «Месси во всех смыслах представитель внеземной цивилизации»
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после победы над «Алавесом» (3:1) в финале Кубка Испании отметил игру Лионеля Месси.
«Месси во всех смыслах представитель внеземной цивилизации. Мне очень повезло, что я смог наслаждаться лучшей или одной из лучших его версий.
Он без сомнений номер один. Для этого ты должен контролировать все аспекты своей игры и быть сильным физически.
Он внимательно следит за своим состоянием. В дальнейшем от него можно еще много чего ожидать», – сказал Энрике.
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