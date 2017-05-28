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    Луис Энрике о своей карьере в «Барселоне»: «9 трофеев из 13 – отличная статистика»

    Теги Барселона примера Испания Кубок Испании Луис Энрике

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после победы над «Алавесом» (3:1) в финале Кубка Испании подвел итоги своей работы в каталонском клубе.

    «Я счастлив, потому что, выигрывая трофеи, я делал счастливыми болельщиков «Барсы», и это наполняет меня гордостью.

    Я решил уйти – так будет лучше и для меня, и для игроков, для их мотивации и стимула.

    Девять трофеев из 13 – отличная статистика», — сказал Энрике.

    При нем каталонцы дважды побеждали в чемпионате Испании, трижды – в Кубке страны и по разу – в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира и Суперкубке Испании.

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