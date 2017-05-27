Новый спортивный директор Константин Сарсания поделился мнением о возвращении в клуб.

«Прежде всего я хочу сказать, что благодарен Сергею Фурсенко, который уже во второй раз пригласил меня работать вместе с ним в «Зените» на должность спортивного директора. Также хочу поблагодарить и главу «Газпрома» за оказанное мне доверие.

Со своей стороны могу пообещать, что применю все свои знания и умения для того, чтобы результаты у нас были как минимум не хуже, чем в 2007-2008 годах.

У меня будет очень большой круг обязанностей», – заявил Сарсания.

В 2007-2008 годах выиграл чемпионат России и завоевал Кубок УЕФА.

Фурсенко – снова в «Зените». Помните его?