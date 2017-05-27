Константин Сарсания: «Применю все умения, чтобы результаты «Зенита» были как минимум не хуже, чем в 2007-2008-м»
Новый спортивный директор «Зенит» Константин Сарсания поделился мнением о возвращении в клуб.
«Прежде всего я хочу сказать, что благодарен Сергею Фурсенко, который уже во второй раз пригласил меня работать вместе с ним в «Зените» на должность спортивного директора. Также хочу поблагодарить и главу «Газпрома» Алексея Миллера за оказанное мне доверие.
Со своей стороны могу пообещать, что применю все свои знания и умения для того, чтобы результаты у нас были как минимум не хуже, чем в 2007-2008 годах.
У меня будет очень большой круг обязанностей», – заявил Сарсания.
В 2007-2008 годах «Зенит» выиграл чемпионат России и завоевал Кубок УЕФА.
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