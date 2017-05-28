В 38-м туре серии А «Рома» сыграет с «Дженоа». Это будет последний матч Франческо Тотти за «Рому».

В остальных матчах в гостях обыграл «Болонью» (2:1), «Милан» уступил «Кальяри» (1:2), «Сампдория» примет ,

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38-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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