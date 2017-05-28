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    Чемпионат Италии. Тотти сыграет последний матч за «Рому»

    Теги Интер Рома Милан Кьево Палермо Эмполи Удинезе Сампдория Кальяри Лацио Аталанта Торино Фиорентина Ювентус серия А Италия результаты Наполи Болонья Дженоа Кротоне Сассуоло Пескара

    В 38-м туре серии А «Рома» сыграет с «Дженоа». Это будет последний матч Франческо Тотти за «Рому».

    В остальных матчах «Ювентус» в гостях обыграл «Болонью» (2:1), «Милан» уступил «Кальяри» (1:2), «Сампдория» примет «Наполи»,

    Чемпионат Италии

    38-й тур

    Кальяри – Милан 2:1 (1:0, 1:1)
    Дата проведения
    28 мая, 16.00, «Сант'Элия»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 17 Жоао Педро, 1:1 – 72, пенальти Лападула, 2:1 – 90 Пизакане.
    КальяриКроста, Падоин, Пизакане, Мурру (Мианге, 34), Жоао Педро, Ионицэ, Тахцидис, Фараго, Дейола (Бьянку, 80), Боррьелло (Хан Кван Сон, 69), Фариас.
    МиланДоннарумма, Палетта, Калабрия, Гомес, Ванджони (Лападула, 46), Куцка, Локателли, Хонда, Фернандес, Сусо (Окампос, 30), Бакка (Сапата, 77).
    Предупреждения:
    Жоао Педро (42), Дейола (61), Гомес (65), Палетта (67), Падоин (78).
    Удаление:
    Палетта (75).
    Сампдория – Наполи 0:1 (первый тайм)
    Дата проведения
    28 мая, 19.00, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 36 Мертенс.
    СампдорияПуджони, Сильвестре, Берешиньски, Шкриньяр, Реджини, Торрейра, Линетти, Баррето, Фернандеш, Куальярелла, Шик.
    НаполиРейна, Хюсай, Кирикеш, Гулям, Кулибали, Мертенс, Зелиньски, Инсинье, Гамшик, Кальехон, Жоржиньо.
    Рома – Дженоа 1:1 (первый тайм)
    Дата проведения
    28 мая, 19.00, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 3 Пеллегри, 1:1 – 10 Джеко.
    РомаШченсны, Манолас, Эмерсон (Мариу Руй, 18), Рюдигер, Фасио, Стротман, де Росси, Наингголан, Салах, Эль-Шаарави, Джеко.
    ДженоаЛаманна, Бираски, Муньос, Хентилетти, Кофи, Лазович, Хильемарк, Лаксальт, Велозу, Палладино, Пеллегри.
    Интер – Удинезе
    Дата проведения
    28 мая, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика
    Торино – Сассуоло
    Дата проведения
    28 мая, 21.45, «Олимпико ди Торино»
    превью матча онлайн статистика
    Фиорентина – Пескара
    Дата проведения
    28 мая, 21.45, «Артемио Франки»
    превью матча онлайн статистика
    Кротоне – Лацио
    Дата проведения
    28 мая, 21.45, «Эцио Шида»
    превью матча онлайн статистика
    Палермо – Эмполи
    Дата проведения
    28 мая, 21.45, «Ренцо Барбера»
    превью матча онлайн статистика

     

    Болонья – Ювентус 1:2 (0:0, 1:2)
    Дата проведения
    27 мая, 19.00, «Ренато Далль'Ара»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 52 Таидер, 1:1 – 70 Дибала, 1:2 – 90 Кин.
    БолоньяАнжело, Крафт (Петкович, 75), Гастальделло, Торосидис, Мбайе, Пульгар (Надь, 85), Вивиани, Таидер, Оквонкво, Дестро, Крейчи (Масина, 68).
    ЮвентусАудеро, Лихтштайнер, Бенатия, Бардзальи, Асамоа, Маркизио (Пьянич, 56), Хедира (Манджукич, 59), Куадрадо, Дибала (Кин, 79), Стураро, Игуаин.
    Предупреждения:
    Вивиани (65), Куадрадо (79), Оквонкво (82), Гастальделло (90).
    Аталанта – Кьево 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    27 мая, 19.00, «Адзурри д′Италия»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 52 Гомес.
    АталантаГоллини, Толои, Кальдара, Масьелло, Конти, Кристанте, Фройлер, Раймонди (Спинаццола, 50), Куртич (Мильяччо, 86), Петанья, Гомес (Кессиэ, 71).
    КьевоСекулин, Каччаторе, Сполли, Цесар, Гобби, Депаоли, Иско, де Гузман (Вигнато, 62), Бастьен, Бирса (Кийине, 71), Инглезе (Пеллиссье, 46).
    Предупреждение:
    Кальдара (77).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица серии А

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