Чемпионат Италии. Тотти сыграет последний матч за «Рому»
В 38-м туре серии А «Рома» сыграет с «Дженоа». Это будет последний матч Франческо Тотти за «Рому».
В остальных матчах «Ювентус» в гостях обыграл «Болонью» (2:1), «Милан» уступил «Кальяри» (1:2), «Сампдория» примет «Наполи»,
Чемпионат Италии
38-й тур
- Дата проведения
- 28 мая, 16.00, «Сант'Элия»
- Голы:
- 1:0 – 17 Жоао Педро, 1:1 – 72, пенальти Лападула, 2:1 – 90 Пизакане.
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Кальяри –
Кроста, Падоин, Пизакане, Мурру (Мианге, 34), Жоао Педро, Ионицэ, Тахцидис, Фараго, Дейола (Бьянку, 80), Боррьелло (Хан Кван Сон, 69), Фариас.
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Милан –
Доннарумма, Палетта, Калабрия, Гомес, Ванджони (Лападула, 46), Куцка, Локателли, Хонда, Фернандес, Сусо (Окампос, 30), Бакка (Сапата, 77).
- Предупреждения:
- Жоао Педро (42), Дейола (61), Гомес (65), Палетта (67), Падоин (78).
- Удаление:
- Палетта (75).
- Дата проведения
- 28 мая, 19.00, «Луиджи Феррарис»
- Гол:
- 0:1 – 36 Мертенс.
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Сампдория –
Пуджони, Сильвестре, Берешиньски, Шкриньяр, Реджини, Торрейра, Линетти, Баррето, Фернандеш, Куальярелла, Шик.
- Дата проведения
- 28 мая, 19.00, «Стадио Олимпико»
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Рома –
Шченсны, Манолас, Эмерсон (Мариу Руй, 18), Рюдигер, Фасио, Стротман, де Росси, Наингголан, Салах, Эль-Шаарави, Джеко.
- Дата проведения
- 28 мая, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 28 мая, 21.45, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 28 мая, 21.45, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 28 мая, 21.45, «Эцио Шида»
- Дата проведения
- 28 мая, 21.45, «Ренцо Барбера»
- Дата проведения
- 27 мая, 19.00, «Ренато Далль'Ара»
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Болонья –
Анжело, Крафт (Петкович, 75), Гастальделло, Торосидис, Мбайе, Пульгар (Надь, 85), Вивиани, Таидер, Оквонкво, Дестро, Крейчи (Масина, 68).
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Ювентус –
Аудеро, Лихтштайнер, Бенатия, Бардзальи, Асамоа, Маркизио (Пьянич, 56), Хедира (Манджукич, 59), Куадрадо, Дибала (Кин, 79), Стураро, Игуаин.
- Предупреждения:
- Вивиани (65), Куадрадо (79), Оквонкво (82), Гастальделло (90).
- Дата проведения
- 27 мая, 19.00, «Адзурри д′Италия»
- Гол:
- 1:0 – 52 Гомес.
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Аталанта –
Голлини, Толои, Кальдара, Масьелло, Конти, Кристанте, Фройлер, Раймонди (Спинаццола, 50), Куртич (Мильяччо, 86), Петанья, Гомес (Кессиэ, 71).
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Кьево –
Секулин, Каччаторе, Сполли, Цесар, Гобби, Депаоли, Иско, де Гузман (Вигнато, 62), Бастьен, Бирса (Кийине, 71), Инглезе (Пеллиссье, 46).
- Предупреждение:
- Кальдара (77).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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