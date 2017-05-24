Владелец «Анжи» Осман Кадиев высказался против «стопроцентного импортозамещения» в российском футболе.

Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил полностью отказаться от легионеров в интересах российских футболистов. Президент России Владимир Путин согласился с идеей Кондратьева.

«Это шараханье из стороны в сторону ничего хорошего не даст. Необходимо планомерно идти к поставленной цели. Конечно, желательно, чтобы легионеров было меньше. Но никому нигде в мире еще не удавалось добиться, чтобы легионеров не было вообще.

Что, в Италии, в Англии, в Испании нет легионеров? Во Франции? в Германии? Все ведущие футбольные державы используют легионеров. Но там играют лучшие. Надо чтобы и у нас играли одни из лучших. Вот чего необходимо добиваться.

У нас и так смотреть нечего. А мы еще и пытаемся какими-то законодательными методами чего-то добиться. Так не получится. Надо заставить людей работать. Тренеров и спортсменов.

А вместо того, чтобы заставлять работать, учиться и развивать лучшее, мы хотим запретить привозить легионеров. Но что это даст? По телевизору простые болельщики будут смотреть такие матчи? Не будут. А потом мы и вовсе оградим себя от всего мира, скажем «А давайте не будем зарубежный футбол смотреть». Это неправильно.

Я бы вообще отменил какой бы то ни было лимит на легионеров. В моей команде всего лишь трое иностранных игроков. Я развиваю футбол отечественный, делаю ставку на наших ребят. Но говорить, что необходимо вообще запретить легионеров, я не буду. Это глупость», – сказал Кадиев.

Путин поддержал «стопроцентное импортозамещение» легионеров в футболе