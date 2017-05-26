«Севилья» объявила, что Сампаоли уйдет в сборную Аргентины

и тренер Хорхе Сампаоли достигли принципиальной договоренности о расторжении контракта.

Андалусский клуб официально объявил, что 1 июня будут подписаны соответствующие документы. «Севилья» договорилась об этом с Ассоциацией футбола Аргентины. Тренер должен возглавить сборную южноамериканской страны. В заявлении, опубликованном «Севильей», отмечено, что все участники переговоров удовлетворены.

Под руководством Сампаоли «Севилья» заняла в примере четвертое место. Сборная Аргентины в июне проведет товарищеский матч с командой Бразилии, а в августе-сентябре продолжит выступления в квалификации ЧМ-2018.