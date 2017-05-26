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    Роналду не выступит в Лондоне из-за террористической угрозы

    Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания происшествия

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду не выступит в Лондоне в ближайшую субботу.

    Нападающий должен был принять участие в презентации тренировочного оборудования Sixpad. Однако мероприятие отменено из-за террористической угрозы.

    «В Великобритании возросла террористическая угроза. Вследствие этого нам пришлось с сожалением отложить субботнее публичное мероприятие с Криштиану Роналду.

    Безопасность имеет первостепенное значение. Учитывая статусный и публичный характер события, мы приняли непростое решение перенести все на более позднюю дату», – сказано в заявлении Sixpad.

    Несколько дней назад в Манчестере произошел теракт. Нападающий, до перехода в «Реал» выступавший за «Манчестер Юнайтед», выразил соболезнования тем, кого затронула трагедия.

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