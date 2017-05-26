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    Дзагоев поможет Северной Осетии в создании футбольной школы

    Теги ЦСКА Валерий Газзаев Премьер-лига Россия Алан Дзагоев детский футбол

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев посетил открытие детского футбольного турнира в Беслане, организатором которого сам и выступил.

    Хавбек окажет помощь Северной Осетии в создании футбольной школы-интерната для одаренных детей. Об этом стало известно на встрече полузащитника с руководителем региона Вячеславом Битаровым.

    «Как и все жители республики горжусь тобой, Алан! Рад, что у нас, помимо борцов высокого класса, есть еще и звезда футбола мирового уровня. Мы высоко ценим то, что ты делаешь для Осетии!

    К сожалению, из-за скромных возможностей нашего бюджета мы сегодня не в состоянии создать полноценный профессиональный взрослый клуб. Поэтому решили сделать ставку на детский футбол, открыть современный спортивный интернат для детей со всей республики. Свою поддержку в этом вопросе нам оказывает и Валерий Газзаев», – сказал Битаров.

    Руководитель региона поблагодарил Дзагоева за организацию детского турнира.

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