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    «Ливерпуль» может заплатить свыше 50 млн фунтов за Кейта, что станет рекордом клуба

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп возможные трансферы Оливер Минцлафф РБ Лейпциг Наби Кейта

    «Ливерпуль» может обновить свой трансферный рекорд, если купит у «РБ Лейпциг» полузащитника Наби Кейта.

    У немецкого клуба нет желания продавать футболиста. «Мы решили, что не станем продавать кого-либо из стартового состава», – заявил по этому поводу куратор «РБ Лейпциг» Оливер Минцлафф.

    Однако тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обозначил Кейта и защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка в качестве приоритетных трансферных целей. Чтобы все-таки выкупить хавбека у «РБ Лейпциг», мерсисайдскому клубу придется заплатить свыше 50 миллионов фунтов. Если это случится, переход Кейта станет самым дорогим трансфером в истории «Ливерпуля».

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