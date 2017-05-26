«Ливерпуль» может заплатить свыше 50 млн фунтов за Кейта, что станет рекордом клуба

«Ливерпуль» может обновить свой трансферный рекорд, если купит у полузащитника Наби Кейта.

У немецкого клуба нет желания продавать футболиста. «Мы решили, что не станем продавать кого-либо из стартового состава», – заявил по этому поводу куратор «РБ Лейпциг» Оливер Минцлафф.

Однако тренер Юрген Клопп обозначил Кейта и защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка в качестве приоритетных трансферных целей. Чтобы все-таки выкупить хавбека у «РБ Лейпциг», мерсисайдскому клубу придется заплатить свыше 50 миллионов фунтов. Если это случится, переход Кейта станет самым дорогим трансфером в истории «Ливерпуля».