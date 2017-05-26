Акинфеев сегодня не полетит со сборной в Австрию, он задержится в Москве

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сегодня не полетит со сборной России в Австрию.

Голкипер на несколько дней задержится в Москве для проведения дополнительных медицинских процедур. Главный тренер сборной Станислав Черчесов накануне заявил, что вратаря беспокоит пятка.

Национальная команда России проведет в Австрии тренировочный сбор с целью подготовиться к Кубку конфедераций.

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