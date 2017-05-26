Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Акинфеев сегодня не полетит со сборной в Австрию, он задержится в Москве

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Премьер-лига Россия сборная России травмы Кубок конфедераций

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сегодня не полетит со сборной России в Австрию.

    Голкипер на несколько дней задержится в Москве для проведения дополнительных медицинских процедур. Главный тренер сборной Станислав Черчесов накануне заявил, что вратаря беспокоит пятка.

    Национальная команда России проведет в Австрии тренировочный сбор с целью подготовиться к Кубку конфедераций.

    22 лучших игрока сезона

    За что Черчесов берет игроков в сборную

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться