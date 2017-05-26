Акинфеев сегодня не полетит со сборной в Австрию, он задержится в Москве
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сегодня не полетит со сборной России в Австрию.
Голкипер на несколько дней задержится в Москве для проведения дополнительных медицинских процедур. Главный тренер сборной Станислав Черчесов накануне заявил, что вратаря беспокоит пятка.
Национальная команда России проведет в Австрии тренировочный сбор с целью подготовиться к Кубку конфедераций.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.