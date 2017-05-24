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    Дмитрий Парфенов: «Тосно» попробует заинтересовать петербуржцев, но с «Зенитом» невозможно конкурировать»

    Теги Зенит Дмитрий Парфенов Петровский болельщики Тосно

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился мыслями о том, что команда из Ленинградской области будет принимать соперников в Санкт-Петербурге.

    «Желать можно и на «Сантьяго Бернабеу» играть, но есть реальное положение вещей. Нас тепло поддерживали в Новгороде. Было приятно там выступать. Однако новгородский стадион не готов к премьер-лиге. Болельщикам «Тосно» будет удобно добираться до «Петровского».

    Надеюсь, нас поддержит и петербургская публика. Постараемся заинтересовать людей своей игрой. Уверен, хоть чуть-чуть, а количество болельщиков на матчах «Тосно» возрастет. Все-таки мы попали в число лучших команд страны и сыграем с очень сильными соперниками.

    «Тосно» позиционирует себя как команда из Ленинградской области. У нас есть своя небольшая армия поклонников. Я понимаю, что с «Зенитом» невозможно конкурировать в борьбе за болельщиков, естественно, это команда номер один в Петербурге», – сказал Парфенов.

    Команда Парфенова заняла второе место в ФНЛ и вышла в премьер-лигу. «Тосно» будет играть на стадионе «Петровский». Ранее команда проводила домашние матчи на арене «Электрон» в Великом Новгороде.

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