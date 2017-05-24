Главный тренер Дмитрий Парфенов поделился мыслями о том, что команда из Ленинградской области будет принимать соперников в Санкт-Петербурге.

«Желать можно и на «Сантьяго Бернабеу» играть, но есть реальное положение вещей. Нас тепло поддерживали в Новгороде. Было приятно там выступать. Однако новгородский стадион не готов к премьер-лиге. Болельщикам «Тосно» будет удобно добираться до «Петровского».

Надеюсь, нас поддержит и петербургская публика. Постараемся заинтересовать людей своей игрой. Уверен, хоть чуть-чуть, а количество болельщиков на матчах «Тосно» возрастет. Все-таки мы попали в число лучших команд страны и сыграем с очень сильными соперниками.

«Тосно» позиционирует себя как команда из Ленинградской области. У нас есть своя небольшая армия поклонников. Я понимаю, что с невозможно конкурировать в борьбе за болельщиков, естественно, это команда номер один в Петербурге», – сказал Парфенов.

Команда Парфенова заняла второе место в ФНЛ и вышла в премьер-лигу. «Тосно» будет играть на стадионе . Ранее команда проводила домашние матчи на арене «Электрон» в Великом Новгороде.

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