Глава ФИФА Джанни Инфантино на встрече с президентом России Владимиром Путиным поделился впечатлениями от стадиона в Краснодаре и ожиданиями от Кубка конфедераций и .

«Здесь, в Краснодаре, мы сегодня видели самые современные объекты для развития футбола: не только этот прекрасный стадион, который мы сегодня видели, но и вся территория, школа, где дети могут учиться, спортивные сооружения. Здесь комбинируются образование и спорт.

И это только один из многих примеров, которые наличествуют в России, который был возведён благодаря подготовке к чемпионату мира. И очень важно, чтобы мир знал, что Россия делает для развития футбола – не только для самой России, но и для всего мира.

Я всегда был убежден, что Россия выполнит все взятые на себя обязательства, и сейчас у нас перед глазами конкретные факты. Так что если у кого-то и были хоть какие-то сомнения, то теперь налицо результат.

В качестве президента ФИФА, но, что намного важнее, в качестве футбольного фаната могу пригласить весь мир приехать сюда, в Россию, на конфедераций и на чемпионат мира и открыть для себя эту прекрасную страну.

Хотел бы поблагодарить Вас и весь российский народ за то, что вы делаете для нас, для футбола, для всех, кто любит футбол. Я весьма впечатлен, я и далее буду впечатлен. Конечно, есть ещё работа, которую предстоит сделать, но мы эту работу выполняем совместно с вами. Как в футболе, мы настоящая команда, и мы делаем это для всего мира», — сказал Инфантино.