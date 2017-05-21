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    «Реал» согласовал трансфер 16-летнего Винисиуса Жуниора за 45 млн евро

    Теги Фламенго высшая лига Бразилия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Винисиус Жуниор

    «Реал» согласовал условия трансфера молодого атакующего полузащитника «Фламенго» Винисиуса Жуниора.

    Мадридский клуб заплатит за футболиста 45 миллионов евро, ожидается, что о переходе будет официально объявлено после окончания чемпионата Испании. Мадридцы заплатят 30 миллионов евро сразу, остальные 15 миллионов «Реал» заплатит до начала выступления бразильцы в Испании.

    Винисиус останется в Бразилии как минимум до лета 2018 года, потому что испанские законы не позволяют подписывать контракт с игроками, которым нет 18 лет.

    В июле 2018 года игрок должен будет решить, сразу отправиться в «Реал» или же провести какое-то время в аренде в Бразилии.

    В текущем сезоне Винисус Жуниор провел 2 матча в чемпионате Бразилии. Подробную статистику выступлений игрока вы можете посмотреть здесь.

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