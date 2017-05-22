Путин 23 мая в Краснодаре встретится с президентом ФИФА Инфантино

Президент РФ Владимир Путин во вторник в Краснодаре проведет заседание Совета по развитию физкультуры и спорта.

«На заседании будет рассмотрен комплекс мер, направленных на развитие системы подготовки спортивного резерва и сборных команд до 2024 года.

Участники встречи также обсудят Национальный план борьбы с допингом в российском спорте – о том, какие действия планируется предпринять в этой сфере, расскажет почетный президент , глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов», – сообщили в пресс-службе Кремля.

В рамках поездки Путина запланирована встреча с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Кроме того, президент России также посетит комплекс тренировочных залов «Чемпион», детско-юношескую Академию , а также стадион кубанской команды, где встретится с активом ведущих волонтерских объединений России.