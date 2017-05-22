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    Путин 23 мая в Краснодаре встретится с президентом ФИФА Инфантино

    Теги ФИФА допинг Владимир Путин Виталий Смирнов ОКР Джанни Инфантино Краснодар стадион Краснодар Академия ФК Краснодар

    Президент РФ Владимир Путин во вторник в Краснодаре проведет заседание Совета по развитию физкультуры и спорта.

    «На заседании будет рассмотрен комплекс мер, направленных на развитие системы подготовки спортивного резерва и сборных команд до 2024 года. 

    Участники встречи также обсудят Национальный план борьбы с допингом в российском спорте – о том, какие действия планируется предпринять в этой сфере, расскажет почетный президент ОКР, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов», – сообщили в пресс-службе Кремля.

    В рамках поездки Путина запланирована встреча с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

    Кроме того, президент России также посетит комплекс тренировочных залов «Чемпион», детско-юношескую Академию «Краснодара», а также стадион кубанской команды, где встретится с активом ведущих волонтерских объединений России.

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