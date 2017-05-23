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    Семак зимой пройдет стажировку в «Манчестер Сити»

    Теги Сергей Семак Манчестер Сити Премьер-лига Россия премьер-лига Англия Уфа Шамиль Газизов

     Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о стажировке главного тренера команды Сергея Семака в «Манчестер Сити».

    «Мы планировали, что Сергей Семак поедет в «Манчестер Сити» этим летом. И мы, и сам главный тренер очень этого хотели. Но чисто физически у него это не получается сделать.

    Сейчас он проходит заключительный этап по сдаче экзаменов на категорию Pro. Это почти две недели, и он закончит только в июне, а 13 июня уже собирается команда.

    Учеба прежде всего. Она в приоритете, поэтому я думаю, что он поедет на стажировку в «Манчестер Сити» этой зимой», – сказал Газизов.

    Напомним, что прежний тренер «Уфы» Виктор Гончаренко также проходил стажировку в «Манчестер Сити».

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