Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Эвертона», «Ман Сити» в гостях у «Уотфорда», «Ливерпуль» – «Мидлсбро»
В заключительном туре английской премьер-лиги «Арсенал» сыграет дома с «Эвертоном», «Ливерпуль» – с «Мидлсбро», «Манчестер Сити» встретится на выезде с «Уотфордом», «Челси» примет «Сандерленд», а «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас».
Чемпионат Англии
38-й тур
- Дата проведения
- 21 мая, 17.00, «Кинг Пауэр»
- Дата проведения
- 21 мая, 17.00, «Кей Си Стэдиум»
- Дата проведения
- 21 мая, 17.00, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 21 мая, 17.00, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 21 мая, 17.00, «Викарэдж Роуд»
- Дата проведения
- 21 мая, 17.00, «Либерти Стэдиум»
- Дата проведения
- 21 мая, 17.00, «Энфилд»
- Дата проведения
- 21 мая, 17.00, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 21 мая, 17.00, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 21 мая, 17.00, «Олд Траффорд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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