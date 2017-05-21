В заключительном туре английской премьер-лиги «Арсенал» сыграет дома с «Эвертоном», «Ливерпуль» – с «Мидлсбро», «Манчестер Сити» встретится на выезде с «Уотфордом», «Челси» примет «Сандерленд», а «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас».

Чемпионат Англии

38-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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