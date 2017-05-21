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    Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Эвертона», «Ман Сити» в гостях у «Уотфорда», «Ливерпуль» – «Мидлсбро»

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    В заключительном туре английской премьер-лиги «Арсенал» сыграет дома с «Эвертоном», «Ливерпуль» – с «Мидлсбро», «Манчестер Сити» встретится на выезде с «Уотфордом», «Челси» примет «Сандерленд», а «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас».

    Чемпионат Англии

    38-й тур

    Лестер – Борнмут
    Дата проведения
    21 мая, 17.00, «Кинг Пауэр»
    превью матча онлайн статистика

     

    Халл – Тоттенхэм
    Дата проведения
    21 мая, 17.00, «Кей Си Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

     

    Челси – Сандерленд
    Дата проведения
    21 мая, 17.00, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча онлайн статистика

     

    Арсенал – Эвертон
    Дата проведения
    21 мая, 17.00, «Эмирейтс»
    превью матча онлайн статистика

     

    Уотфорд – Манчестер Сити
    Дата проведения
    21 мая, 17.00, «Викарэдж Роуд»
    превью матча онлайн статистика

     

    Суонси – Вест Бромвич
    Дата проведения
    21 мая, 17.00, «Либерти Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

     

    Ливерпуль – Мидлсбро
    Дата проведения
    21 мая, 17.00, «Энфилд»
    превью матча онлайн статистика

     

    Бернли – Вест Хэм
    Дата проведения
    21 мая, 17.00, «Терф Мур»
    превью матча онлайн статистика

     

    Саутгемптон – Сток Сити
    Дата проведения
    21 мая, 17.00, «Сент-Мэрис»
    превью матча онлайн статистика

     

    Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас
    Дата проведения
    21 мая, 17.00, «Олд Траффорд»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица АПЛ

    Статистика АПЛ

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