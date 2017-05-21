Главный тренер «Реала» дал комментарии по окончании игры с «Малагой» (2:0).

Мадридская команда стала чемпионом Испании.

«Так и не скажешь, но внутри я очень рад. Позади 38 игровых дней, и вот конец. Это сложный и прекрасный чемпионат. Я считаю испанскую лигу самой лучшей. Стать чемпионом в ней, победив в этом матче, – это невероятно. Я очень счастлив.

Чемпионство очень важно. «Реал» много лет не побеждал в лиге. – лучший клуб мира, нужно было вернуть этот титул.

Это заслуга всех, но в особенности игроков, которые боролись. Посыл был таков, что все футболисты важны, и в этом ключ к успеху.

Роналду всегда готов сыграть решающую роль. Я рад за Криштиану и за всех.

Есть повод отпраздновать. Отправимся на площадь Сибелес, поскольку мы должны помнить о всех тех людях, которые поддерживают нас. Потом будем готовиться к финалу Лиги чемпионов», – сказал Зидан.

Криштиану Роналду снова монстр. В чем секрет?