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    Зинедин Зидан: «Реал» – лучший клуб мира, нужно было вернуть чемпионский титул»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания Зинедин Зидан

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал комментарии по окончании игры с «Малагой» (2:0).

    Мадридская команда стала чемпионом Испании.

    «Так и не скажешь, но внутри я очень рад. Позади 38 игровых дней, и вот конец. Это сложный и прекрасный чемпионат. Я считаю испанскую лигу самой лучшей. Стать чемпионом в ней, победив в этом матче, – это невероятно. Я очень счастлив.

    Чемпионство очень важно. «Реал» много лет не побеждал в лиге. «Мадрид» – лучший клуб мира, нужно было вернуть этот титул.

    Это заслуга всех, но в особенности игроков, которые боролись. Посыл был таков, что все футболисты важны, и в этом ключ к успеху.

    Роналду всегда готов сыграть решающую роль. Я рад за Криштиану и за всех.

    Есть повод отпраздновать. Отправимся на площадь Сибелес, поскольку мы должны помнить о всех тех людях, которые поддерживают нас. Потом будем готовиться к финалу Лиги чемпионов», – сказал Зидан.

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