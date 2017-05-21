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    Серхио Рамос: «Примера – лучшая лига в мире. «Реал» заслужил чемпионство»

    Теги Реал Мадрид Серхио Рамос примера Испания

    Защитник «Реала» Серхио Рамос передал впечатления от победы в чемпионате.

    «Ощущения очень хорошие! Эта команда заслужила чемпионство.

    Стабильность крайне важна. Надо было играть каждый матч, как будто он последний, в плане концентрации и интенсивности. Мы сохраняли хладнокровие, когда это было нужно, и набирали очки. Это весьма заслуженное чемпионство, пусть и пришлось спорить за него до конца.

    У «Барсы» тоже есть достоинство. Примера – лучшая лига в мире, самый сложный чемпионат. «Севилья» цеплялась до конца, «Атлетико» тоже. Но мы были лучшими», – сказал испанец.

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