Защитник Серхио Рамос передал впечатления от победы в чемпионате.

«Ощущения очень хорошие! Эта команда заслужила чемпионство.

Стабильность крайне важна. Надо было играть каждый матч, как будто он последний, в плане концентрации и интенсивности. Мы сохраняли хладнокровие, когда это было нужно, и набирали очки. Это весьма заслуженное чемпионство, пусть и пришлось спорить за него до конца.

У «Барсы» тоже есть достоинство. Примера – лучшая лига в мире, самый сложный чемпионат. «Севилья» цеплялась до конца, «Атлетико» тоже. Но мы были лучшими», – сказал испанец.