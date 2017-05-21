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    Виктор Гончаренко: «ЦСКА заслужил второе место по итогам чемпионата»

    Теги ЦСКА Василий Березуцкий Сергей Игнашевич Премьер-лига Россия травмы Анжи Виктор Гончаренко

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко передал впечатления от игры с «Анжи» (4:0).

    Армейцы закончили чемпионат на втором месте и вышли в Лигу чемпионов.

    «Думаю, что опять порадовали болельщиков. Делаем на поле много правильных вещей. Нашли баланс между обороной и атакой. Знаем, когда придержать мяч, когда пойти в атаку.

    Для меня как тренера важно, чтобы команда понимала, что делает. После игры со «Спартаком» надо было одержать четыре победы, и мы это сделали. Считаю, мы заслужили место, на котором находимся после завершения чемпионата.

    Травмированных у нас много. Березуцкий просит замену после перерыва, а Игнашевич вылетает на обследование в Германию. Можно судить об уровне травматизма в команде», – сказал Гончаренко.

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