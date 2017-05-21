Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко передал впечатления от игры с «Анжи» (4:0).

Армейцы закончили чемпионат на втором месте и вышли в Лигу чемпионов.

«Думаю, что опять порадовали болельщиков. Делаем на поле много правильных вещей. Нашли баланс между обороной и атакой. Знаем, когда придержать мяч, когда пойти в атаку.

Для меня как тренера важно, чтобы команда понимала, что делает. После игры со «Спартаком» надо было одержать четыре победы, и мы это сделали. Считаю, мы заслужили место, на котором находимся после завершения чемпионата.

Травмированных у нас много. Березуцкий просит замену после перерыва, а вылетает на обследование в Германию. Можно судить об уровне травматизма в команде», – сказал Гончаренко.