Виктор Гончаренко: «ЦСКА заслужил второе место по итогам чемпионата»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко передал впечатления от игры с «Анжи» (4:0).
Армейцы закончили чемпионат на втором месте и вышли в Лигу чемпионов.
«Думаю, что опять порадовали болельщиков. Делаем на поле много правильных вещей. Нашли баланс между обороной и атакой. Знаем, когда придержать мяч, когда пойти в атаку.
Для меня как тренера важно, чтобы команда понимала, что делает. После игры со «Спартаком» надо было одержать четыре победы, и мы это сделали. Считаю, мы заслужили место, на котором находимся после завершения чемпионата.
Травмированных у нас много. Березуцкий просит замену после перерыва, а Игнашевич вылетает на обследование в Германию. Можно судить об уровне травматизма в команде», – сказал Гончаренко.
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