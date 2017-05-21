Игнашевич с переломом играл против «Анжи» и завтра перенесет операцию

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич принял участие в матче против «Анжи» (4:0), несмотря на серьезную травму.

Футболист отыграл оба тайма в полном объеме и забил гол.

«Часто вспоминаем о подвигах игроков прошлого. А сейчас Игнашевич играет и забивает с переломом ноги. Завтра операция. Выздоравливай, Сергей!» – написал комментатор .

«Достаточно много игроков вышли на этот матча с травмами. Вася Березуцкий попросил замену после первого тайма, Игнашевич вылетает в Германию на операцию.

Но ядро все равно сохранилось, и у команды есть внутренний стержень. Это позволяет выходить и добиваться результата», – описал ситуацию тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.