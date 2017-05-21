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    Игнашевич с переломом играл против «Анжи» и завтра перенесет операцию

    Теги ЦСКА Сергей Игнашевич Премьер-лига Россия травмы Анжи Дмитрий Федоров Виктор Гончаренко

    Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич принял участие в матче против «Анжи» (4:0), несмотря на серьезную травму.

    Футболист отыграл оба тайма в полном объеме и забил гол.

    «Часто вспоминаем о подвигах игроков прошлого. А сейчас Игнашевич играет и забивает с переломом ноги. Завтра операция. Выздоравливай, Сергей!» – написал комментатор Дмитрий Федоров.

    «Достаточно много игроков вышли на этот матча с травмами. Вася Березуцкий попросил замену после первого тайма, Игнашевич вылетает в Германию на операцию.

    Но ядро все равно сохранилось, и у команды есть внутренний стержень. Это позволяет выходить и добиваться результата», – описал ситуацию тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

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