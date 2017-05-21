В заключительном туре российской премьер-лиги ЦСКА сыграет дома с «Анжи», «Зенит» встретится на выезде с «Локомотивом», «Спартак» – с «Арсеналом», а «Томь» примет «Краснодар».

Чемпионат России

30-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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