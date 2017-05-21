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    Чемпионат России. ЦСКА примет «Анжи», «Зенит» в гостях у «Локомотива»

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    В заключительном туре российской премьер-лиги ЦСКА сыграет дома с «Анжи», «Зенит» встретится на выезде с «Локомотивом», «Спартак» – с «Арсеналом», а «Томь» примет «Краснодар».

    Чемпионат России

    30-й тур

    ЦСКА – Анжи
    Дата проведения
    21 мая, 15.00, «ЦСКА»
    превью матча онлайн статистика

     

    Локомотив – Зенит
    Дата проведения
    21 мая, 15.00, «стадион Локомотив»
    превью матча онлайн статистика

     

    Арсенал Тула – Спартак
    Дата проведения
    21 мая, 15.00, «Арсенал»
    превью матча онлайн статистика

     

    Томь – Краснодар
    Дата проведения
    21 мая, 15.00, «Стадион Труд»
    превью матча онлайн статистика

     

    Оренбург – Ростов
    Дата проведения
    21 мая, 15.00, «Газовик»
    превью матча онлайн статистика

     

    Крылья Советов – Терек
    Дата проведения
    21 мая, 15.00, «стадион Металлург»
    превью матча онлайн статистика

     

    Амкар – Рубин
    Дата проведения
    21 мая, 15.00, «стадион Звезда»
    превью матча онлайн статистика

     

    Уфа – Урал
    Дата проведения
    21 мая, 15.00, «Нефтяник»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица РФПЛ

    Статистика РФПЛ

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