Чемпионат России. ЦСКА примет «Анжи», «Зенит» в гостях у «Локомотива»
В заключительном туре российской премьер-лиги ЦСКА сыграет дома с «Анжи», «Зенит» встретится на выезде с «Локомотивом», «Спартак» – с «Арсеналом», а «Томь» примет «Краснодар».
Чемпионат России
30-й тур
- Дата проведения
- 21 мая, 15.00, «ЦСКА»
- Дата проведения
- 21 мая, 15.00, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 21 мая, 15.00, «Арсенал»
- Дата проведения
- 21 мая, 15.00, «Стадион Труд»
- Дата проведения
- 21 мая, 15.00, «Газовик»
- Дата проведения
- 21 мая, 15.00, «стадион Металлург»
- Дата проведения
- 21 мая, 15.00, «стадион Звезда»
- Дата проведения
- 21 мая, 15.00, «Нефтяник»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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