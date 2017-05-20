Бывший вратарь и сборной России Вячеслав Малафеев высказался об игре петербургского клуба и ряде игроков команды.

Об игре

– Для того, чтобы вернуть былые результаты, «Зениту», на мой взгляд, нужно довести до конца стратегические планы на долгую перспективу, возможно, наигрывать молодых игроков в основной команде.

Мне кажется, «Зенит» в последнее время потерял привлекательность, самобытность. Потому что мы уже не видим на поле своих игроков.

Лично мне хочется болеть и переживать за мальчишку, который либо родился в Санкт-Петербурге, либо долго шел по карьерной лестнице в структуре клуба и добился своего. Такому даже промахи прощать намного легче, чем легионерам, от которых ждут результата.

О непопадании Кокорина в сборную

– Ожидания, что он подойдет к турниру во всеоружии, не оправдались. Возможно, тренер поступил так, учитывая всю ту волну негатива, которая шла от питерских болельщиков. Нападающий должен забивать, а Александру в этом сезоне это плохо удается.

– Мне кажется, что Олег еще набрал бы форму. Он тот игрок, которые, если команда бьется, себя проявляет с лучшей стороны, он – сильное оружие.

Возможно, не с первых минут, но, выходя на замену, он мог бы усилить команду. Но у Шатова были травмы, вероятно, тренер опасается, что он не наберет форму к первым матчам турнира.