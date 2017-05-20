В заключительном туре бундеслиги «Гамбург» принимает «Вольфсбург», «Бавария» – «Фрайбург», дортмундская «Боруссия» играет с «Вердером», «Хоффенхайм» – с «Айнтрахтом».

Защитник «Баварии» Филипп Лам и хавбек мюнхенской команды Хаби Алонсо проведут последний матч в карьере.

Чемпионат Германии

34-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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