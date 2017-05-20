Чемпионат Германии. Лам и Хаби Алонсо сыграют последний матч в карьере
В заключительном туре бундеслиги «Гамбург» принимает «Вольфсбург», «Бавария» – «Фрайбург», дортмундская «Боруссия» играет с «Вердером», «Хоффенхайм» – с «Айнтрахтом».
Защитник «Баварии» Филипп Лам и хавбек мюнхенской команды Хаби Алонсо проведут последний матч в карьере.
Чемпионат Германии
34-й тур
- Дата проведения
- 20 мая, 16.30, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 20 мая, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»
- Дата проведения
- 20 мая, 16.30, «Боруссия-Парк»
- Дата проведения
- 20 мая, 16.30, «Олимпияштадион»
- Дата проведения
- 20 мая, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»
- Дата проведения
- 20 мая, 16.30, «Имтех Арена»
- Дата проведения
- 20 мая, 16.30, «Ауди-Шпортпарк»
- Дата проведения
- 20 мая, 16.30, «Райн-Неккар-Арена»
- Дата проведения
- 20 мая, 16.30, «Коммерцбанк-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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