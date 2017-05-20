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    Чемпионат Германии. Лам и Хаби Алонсо сыграют последний матч в карьере

    Теги Бавария Вердер Шальке-04 Гамбург Боруссия Дортмунд Байер Герта Боруссия Менхенгладбах Айнтрахт Франкфурт Вольфсбург Майнц-05 бундеслига Германия результаты Хоффенхайм 1899 Аугсбург Фрайбург Кельн Дармштадт Ингольштадт-04 РБ Лейпциг

    В заключительном туре бундеслиги «Гамбург» принимает «Вольфсбург», «Бавария» – «Фрайбург», дортмундская «Боруссия» играет с «Вердером», «Хоффенхайм» – с «Айнтрахтом».

    Защитник «Баварии» Филипп Лам и хавбек мюнхенской команды Хаби Алонсо проведут последний матч в карьере.

    Чемпионат Германии

    34-й тур

    Бавария – Фрайбург
    Дата проведения
    20 мая, 16.30, «Альянц-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Боруссия Д – Вердер
    Дата проведения
    20 мая, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Боруссия М – Дармштадт
    Дата проведения
    20 мая, 16.30, «Боруссия-Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Герта – Байер
    Дата проведения
    20 мая, 16.30, «Олимпияштадион»
    превью матча онлайн статистика
    Кельн – Майнц
    Дата проведения
    20 мая, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»
    превью матча онлайн статистика
    Гамбург – Вольфсбург
    Дата проведения
    20 мая, 16.30, «Имтех Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Ингольштадт-04 – Шальке-04
    Дата проведения
    20 мая, 16.30, «Ауди-Шпортпарк»
    превью матча онлайн статистика
    Хоффенхайм-1899 – Аугсбург
    Дата проведения
    20 мая, 16.30, «Райн-Неккар-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
    Дата проведения
    20 мая, 16.30, «Коммерцбанк-Арена»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица бундеслиги

    Статистика бундеслиги

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