Юристы в комментариях РБК, «Коммерсанта» и «Газеты.Ru» – об иске «Матч ТВ» к Sports.ru

Юристы, опрошенные ведущими российскими информационными изданиями, высказали различные мнения в отношении иска «Матч ТВ» к Sports.ru, поданному в Мосгорсуд в отношении хайлайтов ФНЛ.

Председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго в комментарии для РБК высказал мнение, что использование сайтом Sports.ru старого договора в отношении тех трансляций, которые производятся «Матч ТВ», в настоящее время является незаконным: «В данном случае «Матч ТВ» прав. Когда у Sports.ru был договор на использование трансляций с «НТВ-Плюс», «НТВ-Плюс» был самостоятельным правообладателем, который распоряжался своими трансляциями, предоставляя право использования [видеоряда] Sports.ru. После того как «НТВ-Плюс» перешел в «Матч ТВ», он перестал быть самостоятельным правообладателем, и в настоящее время право на использование фрагментов видео необходимо запрашивать у «Матч ТВ».

Председатель третейского суда Москвы и Московской области Олег Сухов в интервью «Газете.Ru» высказал ровно противоположное мнение: «Предыдущее заявление «Матч ТВ» отклонили, поскольку никаких нарушений авторских прав найдено не было. Скорее всего, аналогичное решение будет принято и по новому исковому заявлению канала. Публикуемые порталом фрагменты видео не подпадают под защиту авторских прав, поэтому шансов выиграть у «Матч ТВ» немного».

Руководитель Центра защиты цифровых прав Саркас Дарбинян в комментарии для «Коммерсанта» высказывает мнение, что при помощи запретов на использование своего контента «Матч ТВ» пытается переманить часть аудитории онлайн-площадок. По мнению эксперта, такие методы вряд ли позволят достичь желаемого положения на рынке: «Судя по всему, «Матч ТВ» не может монетизировать свой контент и полагает, что запрет демонстрации видео на любых ресурсах поможет ему повысить продажи и количество просмотров. Такой шаг со стороны телеканала означает желание монополизировать рынок. Но даже если руководство «Матч ТВ» будет вставлять палки в колеса таким крупным конкурентам, как Sports.ru, ему вряд ли удастся добиться своей цели», — пояснил он.

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