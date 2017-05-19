«Челси» предложит «Монако» за Бакайоко 50 млн евро

по-прежнему намерен приобрести полузащитника «Монако» , на которого также претендует «ПСЖ».

Сообщается, что на следующей неделе лондонский клуб предложит за 22-летнего игрока сборной Франции 43 миллиона фунтов (50 миллионов евро). При этом частью сделки может стать переход или аренда форварда «Челси» .

Кроме того, «Челси» не прочь купить еще одного хавбека – 21-летнего Тома Лемара, но княжеский клуб вряд ли захочет расставаться сразу с двумя ведущими полузащитниками.

В 31 матче текущего чемпионата Франции на счету Бакайоко 2 гола и 1 результативная передача.