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    «Челси» предложит «Монако» за Бакайоко 50 млн евро

    Теги Монако Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Миши Батшуайи Тьемуэ Бакайоко Тома Лемар

    «Челси» по-прежнему намерен приобрести полузащитника «Монако» Тьемуэ Бакайоко, на которого также претендует «ПСЖ».

    Сообщается, что на следующей неделе лондонский клуб предложит за 22-летнего игрока сборной Франции 43 миллиона фунтов (50 миллионов евро). При этом частью сделки может стать переход или аренда форварда «Челси» Миши Батшуайи.

    Кроме того, «Челси» не прочь купить еще одного хавбека «Монако» – 21-летнего Тома Лемара, но княжеский клуб вряд ли захочет расставаться сразу с двумя ведущими полузащитниками.

    В 31 матче текущего чемпионата Франции на счету Бакайоко 2 гола и 1 результативная передача.

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