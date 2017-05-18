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    «Спартак» сделал предложение бывшему защитнику «Барселоны» Монтойе

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Валенсия примера Испания возможные трансферы Мартин Монтойя Массимо Каррера

    «Спартак» хочет приобрести защитника «Валенсии» Мартина Монтойю.

    Главный тренер московской команды Массимо Каррера намерен усилить защитную линию команды в преддверии выступления в Лиге чемпионов.

    Сообщается, что 26-летний Монтойя, являющийся воспитанником «Барселоны», уже получил предложение от красно-белых и обдумывает его.

    В текущем сезоне Монтойя провел за «Валенсию» 28 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал одну голевую передачу.

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