«Спартак» сделал предложение бывшему защитнику «Барселоны» Монтойе

хочет приобрести защитника «Валенсии» Мартина Монтойю.

Главный тренер московской команды намерен усилить защитную линию команды в преддверии выступления в Лиге чемпионов.

Сообщается, что 26-летний Монтойя, являющийся воспитанником «Барселоны», уже получил предложение от красно-белых и обдумывает его.

В текущем сезоне Монтойя провел за «Валенсию» 28 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал одну голевую передачу.