В Томске поле занесло снегом, но к игре «Томь» – «Крылья Советов» все будет в порядке

В Томске, где сегодня примет «Крылья Советов» в 29-м туре премьер-лиги, за 8 часов до начала матча выпал снег.

По словам начальника отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светланы Рюхтиной, осадки прекратятся во второй половине дня.

«На стадионе «Труд» включили подогрев. К матчу снега на поле не будет. Сотрудники стадиона говорят, что игра пройдет в достойных условиях», – отмечается в твиттере «Крыльев Советов».