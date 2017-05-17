В Томске поле занесло снегом, но к игре «Томь» – «Крылья Советов» все будет в порядке
В Томске, где сегодня «Томь» примет «Крылья Советов» в 29-м туре премьер-лиги, за 8 часов до начала матча выпал снег.
По словам начальника отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светланы Рюхтиной, осадки прекратятся во второй половине дня.
«На стадионе «Труд» включили подогрев. К матчу снега на поле не будет. Сотрудники стадиона говорят, что игра пройдет в достойных условиях», – отмечается в твиттере «Крыльев Советов».
Томск. Стадион «Труд» сейчас. pic.twitter.com/tf2iRoPSMF— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 17 мая 2017 г.
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