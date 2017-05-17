Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    В Томске поле занесло снегом, но к игре «Томь» – «Крылья Советов» все будет в порядке

    Теги Крылья Советов Стадион Труд Премьер-лига Россия Томь фото

    В Томске, где сегодня «Томь» примет «Крылья Советов» в 29-м туре премьер-лиги, за 8 часов до начала матча выпал снег. 

    По словам начальника отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светланы Рюхтиной, осадки прекратятся во второй половине дня.

    «На стадионе «Труд» включили подогрев. К матчу снега на поле не будет. Сотрудники стадиона говорят, что игра пройдет в достойных условиях», – отмечается в твиттере «Крыльев Советов». 

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться