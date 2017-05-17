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    Арсен Венгер: «Мы много раз забирались на нужное место в последнем туре»

    Теги Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал Сандерленд

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о победе над «Сандерлендом» (2:0), которая позволила лондонцам сохранить шансы на попадание в топ-4.

    «У нас было много ударов в створ ворот, но нам нужно было оставаться спокойными. Мы были очень разочарованы, что не вели в счете к перерыву.

    В прошлом сезоне мы набрали 71 очко и были вторыми, сейчас у нас 72 и мы хотим набрать 75. А уже потом будем смотреть, что будет. Мы много раз забирались на нужное место в последнем туре. «Сандерленд» бился, и вы хотите видеть в АПЛ именно это. 

    После матчей с «Баварией» у нас был сложный отрезок, было тяжело восстановиться. С другой стороны, это был хороший психологический тест, и мы правильно отреагировали», – сказал Венгер.

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