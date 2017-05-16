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    «Амкар»: «Второй час ожидания автобуса до Тулы. Чего дальше ждать от «Арсенала»? Тараканов в супе или тренировки в хоккейной коробке?»

    Теги Амкар Премьер-лига Россия фото Арсенал Тула

    Пресс-служба «Амкара» выразила недовольство приемом команды со стороны тульского «Арсенала» в преддверии матча 29-го тура РФПЛ.

    «Вот оно гостеприимство ‘’Арсенала’‘. Пошел второй час ожидания автобуса до Тулы в аэропорту Домодедово.

    Чего дальше ждать от «Арсенала»? Тараканов в супе? Самых шумных номеров в гостинице? Или тренировки в хоккейной коробке? Рано или поздно узнаем.

    Через 1 час 30 минут автобус прибыл. Все-таки едем в Тулу», – сообщает твиттер пермяков.

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