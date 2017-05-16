Пресс-служба выразила недовольство приемом команды со стороны тульского в преддверии матча 29-го тура РФПЛ.

«Вот оно гостеприимство ‘’Арсенала’‘. Пошел второй час ожидания автобуса до Тулы в аэропорту Домодедово.

Чего дальше ждать от «Арсенала»? Тараканов в супе? Самых шумных номеров в гостинице? Или тренировки в хоккейной коробке? Рано или поздно узнаем.

Через 1 час 30 минут автобус прибыл. Все-таки едем в Тулу», – сообщает твиттер пермяков.