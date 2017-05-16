«Амкар»: «Второй час ожидания автобуса до Тулы. Чего дальше ждать от «Арсенала»? Тараканов в супе или тренировки в хоккейной коробке?»
Пресс-служба «Амкара» выразила недовольство приемом команды со стороны тульского «Арсенала» в преддверии матча 29-го тура РФПЛ.
«Вот оно гостеприимство ‘’Арсенала’‘. Пошел второй час ожидания автобуса до Тулы в аэропорту Домодедово.
Чего дальше ждать от «Арсенала»? Тараканов в супе? Самых шумных номеров в гостинице? Или тренировки в хоккейной коробке? Рано или поздно узнаем.
Через 1 час 30 минут автобус прибыл. Все-таки едем в Тулу», – сообщает твиттер пермяков.
Вот оно гостеприимство ‘’Арсенала’‘. Пошел второй час ожидания автобуса до Тулы в аэропорту Домодедово. Чего дальше ждать от @pfc_arsenal? pic.twitter.com/1XyzIj2qeG— FC Amkar (@fc_amkar) 16 мая 2017 г.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.