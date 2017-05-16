Защитник «Зенита» Николас Ломбертс прокомментировал перенос матча с «Краснодаром» на «Петровский», а также высказался о чемпионстве , передает корреспондент Sports.ru Роман Мун.

- «Спартак» – чемпион в ваш последний сезон, вы этого не хотели

– Да-да, не хотел, чтобы «Спартак» был чемпионом. Это плохо. Это жизнь.

- Завтра игра на «Петровском», это плюс для ? На новом стадионе газон не лучшего качества.

– Это правда, газон там очень плохой. Я играл на «Петровском» 10 лет, поле очень хорошее, это лучше для нас, потому что мы играем не длинными передачами, только по земле, – сказал Ломбертс.