Николас Ломбертс: «Я не хотел, чтобы «Спартак» был чемпионом. Это плохо. Это жизнь»
Защитник «Зенита» Николас Ломбертс прокомментировал перенос матча с «Краснодаром» на «Петровский», а также высказался о чемпионстве «Спартака», передает корреспондент Sports.ru Роман Мун.
- «Спартак» – чемпион в ваш последний сезон, вы этого не хотели
– Да-да, не хотел, чтобы «Спартак» был чемпионом. Это плохо. Это жизнь.
- Завтра игра на «Петровском», это плюс для «Зенита»? На новом стадионе газон не лучшего качества.
– Это правда, газон там очень плохой. Я играл на «Петровском» 10 лет, поле очень хорошее, это лучше для нас, потому что мы играем не длинными передачами, только по земле, – сказал Ломбертс.
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