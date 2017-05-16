Неймар: «Этот сезон стал лучшим для меня за время в «Барселоне»
Нападающий «Барселоны» Неймар прокомментировал свою игру в этом сезоне.
«Для меня это отличный сезон. Даже полагаю, что это лучший сезон с тех пор, как я приехал сюда. Я не знаю, поднялся ли я на новый уровень. Трудно думать об этом, когда вы находитесь на поле.
Моя роль в команде не менялась с момента моего прибытия до сегодняшнего дня. Я всегда принимал на себя ответственность за эту команду, где каждый знает, что он должен делать.
Все, что я хочу делать – это играть с лучшими футболистами в мире, и лучший из всех – это Лео Месси. Я мечтаю стать лучшим. Думаю, что смогу, но позже. Я не тороплюсь.
Все игроки мечтают о «Золотом мяче». Я надеюсь выиграть его в один прекрасный день», – сказал Неймар.
В 29 играх текущего розыгрыша примеры на счету Неймара 13 голов и 15 результативных передач.
Подробную статистику его выступлений можно посмотреть здесь.
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