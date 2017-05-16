Нападающий «Барселоны» прокомментировал свою игру в этом сезоне.

«Для меня это отличный сезон. Даже полагаю, что это лучший сезон с тех пор, как я приехал сюда. Я не знаю, поднялся ли я на новый уровень. Трудно думать об этом, когда вы находитесь на поле.

Моя роль в команде не менялась с момента моего прибытия до сегодняшнего дня. Я всегда принимал на себя ответственность за эту команду, где каждый знает, что он должен делать.

Все, что я хочу делать – это играть с лучшими футболистами в мире, и лучший из всех – это Лео Месси. Я мечтаю стать лучшим. Думаю, что смогу, но позже. Я не тороплюсь.

Все игроки мечтают о мяче». Я надеюсь выиграть его в один прекрасный день», – сказал Неймар.

В 29 играх текущего розыгрыша примеры на счету Неймара 13 голов и 15 результативных передач.

Подробную статистику его выступлений можно посмотреть здесь.