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    Виталий Мутко: «Понимаю, что Павлюченко уже извинился, но за свои слова нужно отвечать»

    Теги Локомотив Роман Павлюченко Виталий Мутко Премьер-лига Россия Урал Комитет по этике

    Вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта и президент РФС Виталий Мутко заявил, что попросил Комитет по этике рассмотреть слова форварда «Урала» Романа Павлюченко после матча с «Локомотивом».

    «Поведение Ари, конечно, было недопустимым, но он за это понес наказание. Павлюченко, на мой взгляд, нарушил этические нормы, теперь его слова рассмотрит комитет по этике. Я знаю, что он уже раскаялся, признал, что был неправ. Понимаю, что на футбольном поле много эмоций, но за свои поступки нужно отвечать.

    Есть регламент, в котором говорится, что комитет по этике имеет право рассматривать дела после обращения президента РФС. Юридическая служба готовит для меня просьбы о возможности рассмотрения того или иного дела, я их изучаю, после чего делаю обращения. Таков регламент. Может, в будущем мы его пересмотрим», – сказал Мутко.

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