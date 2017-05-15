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    Диего Марадона: «У меня были предложения из России и Казахстана, но я сын ОАЭ»

    Теги Диего Марадона высшая лига ОАЭ Аль-Фуджайра

    Диего Марадона прокомментировал свое назначение главным тренером клуба из ОАЭ «Аль-Фуджайра».

    «Я получал очень много предложений, но как я уже говорил, я сын Дубая и сын ОАЭ. Надеюсь, что в Фуджайре я смогу делать то же, что делал в Дубае. В мире есть и другие места, но это место очень близко моему сердцу. Буду работать очень усердно с надеждой сделать здесь непобедимую команду.

    У меня были предложения из Казахстана, России и других мест. Но сейчас все мои мысли только о Фуджайре. Мы пригласим новых игроков, чтобы сыграть на более высоком уровне. 

    Мне нравится жить в ОАЭ, это лучшее место в мире, и я бы никогда не хотел его покидать», – сказал Марадона.

    «Аль-Фуджайра» выступает во втором дивизионе в ОАЭ.

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