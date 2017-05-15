прокомментировал свое назначение главным тренером клуба из ОАЭ .

«Я получал очень много предложений, но как я уже говорил, я сын Дубая и сын ОАЭ. Надеюсь, что в Фуджайре я смогу делать то же, что делал в Дубае. В мире есть и другие места, но это место очень близко моему сердцу. Буду работать очень усердно с надеждой сделать здесь непобедимую команду.

У меня были предложения из Казахстана, России и других мест. Но сейчас все мои мысли только о Фуджайре. Мы пригласим новых игроков, чтобы сыграть на более высоком уровне.

Мне нравится жить в ОАЭ, это лучшее место в мире, и я бы никогда не хотел его покидать», – сказал Марадона.

выступает во втором дивизионе в ОАЭ.