Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Марадона возглавил арабский клуб «Аль-Фуджайра»

    Теги Диего Марадона отставки Аль-Фуджайра

    Знаменитый футболист Диего Марадона стал главным тренером «Аль-Фуджайры», выступающей во втором дивизионе чемпионата ОАЭ.

    56-летний аргентинец в третий раз пробует силы в качестве тренера. Ранее он возглавлял сборную Аргентины (2008-2010) и арабский «Аль-Васль» (2011/12).

    Диего Марадона: «Если люди захотят, буду тренером «Наполи»

     

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться