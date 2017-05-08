Марадона возглавил арабский клуб «Аль-Фуджайра»
Знаменитый футболист Диего Марадона стал главным тренером «Аль-Фуджайры», выступающей во втором дивизионе чемпионата ОАЭ.
56-летний аргентинец в третий раз пробует силы в качестве тренера. Ранее он возглавлял сборную Аргентины (2008-2010) и арабский «Аль-Васль» (2011/12).
Диего Марадона: «Если люди захотят, буду тренером «Наполи»
•— نادي الفجيرة الرياضي (@Fuj_FC) 7 мая 2017 г.
رسميا :
ماردونا مدربا لنادي الفجيرة ..#fujfc pic.twitter.com/MlD2kJapQ4
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