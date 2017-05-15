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    Вице-губернатор Петербурга Албин – Миллеру: «Не видел Алексея Борисовича в бутсах и на газоне «Крестовского»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Алексей Миллер Крестовский Игорь Албин

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, курирующий строительство «Крестовского», прокомментировал слова председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера о состоянии газона.

    Албин оставил комментарий к записи в фэйсбуке общественного деятеля Ирины Лавренович.

    «Не видел Алексея Борисовича в бутсах и на газоне», – написал Албин.

    Ранее матч 29-го тура РФПЛ «Зенит» – «Краснодар» перенесли с «Крестовского» на «Петровский».

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