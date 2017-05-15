Вице-губернатор Петербурга Албин – Миллеру: «Не видел Алексея Борисовича в бутсах и на газоне «Крестовского»
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, курирующий строительство «Крестовского», прокомментировал слова председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера о состоянии газона.
Албин оставил комментарий к записи в фэйсбуке общественного деятеля Ирины Лавренович.
«Не видел Алексея Борисовича в бутсах и на газоне», – написал Албин.
Ранее матч 29-го тура РФПЛ «Зенит» – «Краснодар» перенесли с «Крестовского» на «Петровский».
Алексей Миллер: «Состояние поля на «Крестовском» желает лучшего, но «Зенит» не является подрядчиком»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.