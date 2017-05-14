Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поделился мнением о качестве газона на домашнем стадионе .

«Не клуб является подрядчиком. Удивительно, конечно. Состояние поля желает лучшего, там реально можно получить травму, бутсы утопают в газоне.

Мяч отскакивал по абсолютно непредсказуемой траектории», – сказал Миллер.

Ранее сообщалось, что матч 29-го тура РФПЛ «Зенит» – «Краснодар» перенесен с «Крестовского» на «Петровский».

«Зенит» возвращается на «Петровский». Какого черта?