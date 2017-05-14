Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Алексей Миллер: «Состояние поля на «Крестовском» желает лучшего, но «Зенит» не является подрядчиком»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Алексей Миллер Крестовский стадионы

    Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поделился мнением о качестве газона на домашнем стадионе «Зенита».

    «Не клуб является подрядчиком. Удивительно, конечно. Состояние поля желает лучшего, там реально можно получить травму, бутсы утопают в газоне.

    Мяч отскакивал по абсолютно непредсказуемой траектории», – сказал Миллер.

    Ранее сообщалось, что матч 29-го тура РФПЛ «Зенит» – «Краснодар» перенесен с «Крестовского» на «Петровский».

    «Зенит» возвращается на «Петровский». Какого черта?

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться