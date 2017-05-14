Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Интер» впервые с 1982 года провел 8 подряд матчей серии А без побед

    Теги Интер серия А Италия рекорды Сассуоло

    В матче 36-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» в гостях победил «Интер» (2:1).

    Миланский клуб впервые с февраля 2012 года проиграл четыре матча серии А подряд. До этого были поражения от «Дженоа» (0:1), «Наполи» (0:1) и «Фиорентины» (4:5).

    Серия «Интера» без побед в чемпионате достигла восьми матчей – 6 поражений и две ничьих. Это повторение антирекорда. Таких серий у клуба было пять, в последний раз –  марте-мае 1982 года.

    «Интер», набрав 56 очков, занимает восьмое место в таблице.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться