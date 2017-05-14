«Интер» впервые с 1982 года провел 8 подряд матчей серии А без побед

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» в гостях победил (2:1).

Миланский клуб впервые с февраля 2012 года проиграл четыре матча серии А подряд. До этого были поражения от «Дженоа» (0:1), «Наполи» (0:1) и «Фиорентины» (4:5).

Серия без побед в чемпионате достигла восьми матчей – 6 поражений и две ничьих. Это повторение антирекорда. Таких серий у клуба было пять, в последний раз – марте-мае 1982 года.

«Интер», набрав 56 очков, занимает восьмое место в таблице.