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    Пепе подпишет контракт с «Интером» по схеме «2+1», оклад – 5 млн евро в год

    Теги Интер Пепе Реал Мадрид серия А Италия примера Испания возможные трансферы

    Стали известны условия перехода защитника «Реала» Пепе в «Интер», который состоится по окончании сезона.

    Сообщается, что 34-летний португалец заключит с миланским клубом соглашение по схеме «2+1» и будет зарабатывать 5 миллионов евро в год.

    Ранее стало известно, что Пепе отклонил выгодное предложение из Китая, а также вариант с новым однолетним контрактом с «Реалом», поскольку защитник хотел заключить 2-летнее соглашение.

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