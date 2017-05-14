Пепе подпишет контракт с «Интером» по схеме «2+1», оклад – 5 млн евро в год

Стали известны условия перехода защитника Пепе в «Интер», который состоится по окончании сезона.

Сообщается, что 34-летний португалец заключит с миланским клубом соглашение по схеме «2+1» и будет зарабатывать 5 миллионов евро в год.

Ранее стало известно, что Пепе отклонил выгодное предложение из Китая, а также вариант с новым однолетним контрактом с «Реалом», поскольку защитник хотел заключить 2-летнее соглашение.