L’Equipe: Венгер на 1 год продлит контракт с «Арсеналом»
Арсен Венгер продолжит тренировать «Арсенал» в следующем сезоне.
67-летний французский специалист продлит соглашение с лондонским клубом на один год, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.
При этом в «Арсенале» готовы летом пойти на серьезные траты, чтобы конкурировать с другими клубами за трофеи.
Венгер надеется подписать двух игроков мирового класса – нападающего и центрального защитника. Тренер уже ведет переговоры с потенциальными новичками.
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