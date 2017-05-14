Форвард «Зенита» Артем Дзюба, выступавший ранее за , рассказал о своем отношении к чемпионству красно-белых в РФПЛ.

«Потерю шансов на первое место восприняли тяжело. У нас одна цель – первое место. Тяжело, когда понимаешь, что чемпион уже другой. Сейчас не все зависит от нас и в борьбе за место в Лиге чемпионов, вдвойне неприятно. Хочется уже как можно скорее сыграть все матчи, чтобы не считать и не думать об этом.

Нужно выигрывать свои матчи и ждать, чтобы соперники отняли очки у . Нам сейчас некуда отступать, нужно попасть в Лигу чемпионов», — цитирует Дзюбу «Спорт FM» со ссылкой на эфир телеканала «Наш футбол».

За 2 тура до финиша ЦСКА в борьбе за второе место опережает на одно очко.

У вас есть Дзюба? Забудьте о чемпионстве!